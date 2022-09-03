桃園狗場「寶媽米克斯領養庇護所」遭踢爆飼養不當，且在園區附近被發現大量犬隻屍骨，初估有50隻狗兒命喪於此。負責人李孟寶（本名李孟娟）過去形象溫暖陽光，在動保圈有「浪浪寶媽」稱號，還曾「吹哨」檢舉其他協會違法募款，如今狗園慘況曝光也讓她跌落神壇，將被函送地檢署偵辦。

據了解，李孟寶自稱是台大職員，30多歲，未婚，約2014年加入動保圈，起初先是安置5隻浪浪，後因不捨尚未長大的幼犬被安樂死而投入救援行列，並宣稱自己不接受捐款和政府補助，憑藉自己的薪水和投資所得於桃園買下農地，還在新店租借分租狗園，共安置高達200隻狗兒。

在過去幾年間，李孟寶數度以「浪浪寶媽」身分登上新聞媒體，她宣稱自己救援過上千隻狗兒，送養事跡和與自家狗兒的互動也多次被報導，溫暖陽光形象深入人心，其舉辦的送養會都獲得廣大迴響，更勇於當「吹哨者」檢舉其他動保人士。

2-2李孟寶今年4月向週刊投訴「浪浪的後盾協會」違法設立捐款箱，募得的善款超過8000萬元，自己如今則因不當照料狗園成為調查對象。（圖／翻攝李孟寶臉書）

今年4月，李孟寶向週刊投訴以幫助流浪動物為宗旨的「浪浪的後盾協會」違法設立捐款箱，募得的善款超過8000萬元；而台南市狗園「快樂家族浪浪的窩」負責人白珮瑩，去年就發現李孟寶的狗園飼養不當，並在網路上揭發此事，李孟寶卻反咬自己遭到「霸凌」，還指稱白珮瑩是「老鼠屎」，直到近日白骨事件爆發才讓大眾看清李孟寶的真面目。

除了桃園狗園「屍橫遍野」，新北市動保處也發現李孟寶在新店的狗場狀況同樣慘烈，有多隻毛孩骨瘦如柴，甚至一夜之間暴增90多隻沒打晶片的犬隻，新北市動保處入內稽查，強行沒入132隻狗兒，但李孟寶仍不知悔改，甚至傳訊息情緒勒索處長楊淑方。

本刊調查，李孟寶稱自己未接獲主管機關聯繫，動保處進入狗園也沒獲得她的同意，更私下傳訊息給楊淑方，稱「我的死亡跟你有一半關係」，楊淑方試圖溝通，希望李孟寶「面對問題」，動保處會協助解決，李孟寶卻回訊稱「你自己處理吧，等著收屍體」，威脅意味十分濃厚。

新北市動保處針對李孟寶飼養浪浪不當展開調查，並將其新店園區132隻狗兒沒入，李孟寶卻揚言「等著收屍體」。（圖／新北市動保處提供）

農委會在2019年公告《申請非都市土地作動物保護相關設施容許使用審查作業要點》，位於農牧用地且0.5公頃以下的民間狗場，可以申請合法使用；超過0.5公頃則必須申請變更地目，飼養環境則必須依照《動物收容處所設置組織準則》，包括提供每隻動物5平方公尺活動面積、須設置獸醫、運動場等。

由於法令標準嚴格，民間狗園申請合法化困難重重，因此現有約180間私人狗園「全都不合法」，各縣市政府另設立自治條例規範，新北市就規定私人收容所有違反動物保護法等相關法令之虞，主管機關得進入稽查，負責人不得規避、妨礙或拒絕，發現有虐待或照顧不周情事，則得用《動物保護法》函送法辦。

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