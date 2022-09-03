桃園狗場「寶媽米克斯領養庇護所」遭爆照顧不周，其負責人李孟寶（本名李孟娟）在新北市新店區的狗園也同樣慘烈，有多隻狗兒骨瘦如柴、瘦成骷髏，且大部分狗兒都有皮膚疾病，全身都是血痕斑點，甚至有狗兒因長期營養不良而餓死，新北市動保處現已沒入該狗園132犬隻，並將李孟寶移送法辦。

據了解，李孟寶在桃園的狗場遭爆是「毛孩亂葬崗」，附近農田被發現有近50隻狗兒的屍骨，她自知桃園「被盯上」，立刻將90多隻狀況最糟糕的狗兒轉移到新店園區，新北市動保處近日前往稽查，發現狗兒竟一夕「暴增」，132犬隻內僅40隻有晶片，立刻全面植入晶片造冊列管，還因晶片數不夠得向台北市動保處商借。

而新店園區畫面也被公布，流浪動物之家基金會專員高晨鈞協助動保處幫「狗口」造冊，親眼目睹園區內宛如煉獄的畫面，多隻狗兒瘦骨嶙峋、成為「骷髏犬」，連站著都十分費力，大多數的毛孩則有嚴重皮膚疾病，身上有大大小小的褥瘡，部分犬隻則是渾身血痕和斑點，甚至已有狗兒不堪虐待而慘死。

「有一隻往生，已經證實是營養不良導致的。」高晨鈞心痛表示，李孟寶起初是好幾天才來餵一次狗，有借用她場地的其他愛媽看不下去，請員工幫忙清潔餵食，李孟寶見狀卻變本加厲，改成一周只去一次，疏忽照顧的結果導致弱勢狗兒常「吃不飽」，上月29日發現有狗兒餓死，本月1日又有一隻幼犬身亡，其死因則待釐清。

據了解，李孟寶自稱是台大職員，30多歲，未婚，約2014年加入動保圈，而李孟寶宣稱是用自己的薪水和投資所得經營狗園，此說法也被高晨鈞打臉。他提到，有飼主誤信李孟寶會善待狗兒，將暫時無法照顧的犬隻寄放狗園，每隻被收取3000元到十多萬元不等的費用，但飼主難以想像，自己付了大把鈔票委託照顧，自家狗兒竟活在水深火熱之中。

新北市動保處表示，不當飼養造成重傷死亡恐已違反動保法第25條第1項可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元至200萬元罰金，另未植入晶片、未替犬隻絕育及未每年定期施打狂犬病疫苗，已違反動物保護法第19條第3項、第22條第3項及動物傳染病防治條例第13條第2項規定，此次共計處以20萬3,000元罰鍰，132犬隻全數沒入並列黑名單，飼主終身不得再飼養及認養，後續將約談負責人並移送法辦。

李孟寶新店狗園多數犬隻瘦骨嶙峋，志工更直擊有狗兒因長期缺乏營養而餓死。（圖／翻攝高泰泰臉書）

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