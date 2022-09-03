美國國防安全合作署今天一口氣宣布3批總價值約11億美元的對台軍售案，包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉反艦飛彈及監視雷達合約。這是拜登政府上任以來第6度對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）今天宣布，美國國務院已同意3批對台軍售案，並於今天通知國會，包括價值3.55億美元（約新台幣108億元）的60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、價值8560萬美元的100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈，以及價值6.554億美元的監視雷達合約。

自去年1月上任以來，拜登政府已5度對台軍售，總價值達11億7300萬美元；今天是第6次對台軍售，也是首次一口氣宣布3批軍售案。

DSCA表示，軍售案符合美國國家、經濟和安全利益，能支持台灣軍隊現代化努力，維持可靠防衛能力，且能改善台灣安全，有助維持區域政治穩定、軍事平衡及經濟發展。

針對響尾蛇飛彈，DSCA表示，這有助台灣軍隊現代化，因應當前及未來威脅，這種設備讓台灣得以運用高度可靠又有效的系統，在需要時提升作戰效益，透過精準射擊空中目標，對抗或嚇阻侵略。

至於魚叉飛彈，DSCA指出，這為台灣強化地空防禦提供彈性解決方案，台灣將能運用高度可靠又有效的系統，對抗或嚇阻海上侵略、海岸封鎖及兩棲攻擊。監視雷達合約則能提高台灣對情勢覺察及威脅警告能力，對區域安全來說相當重要。

美國國務院一位發言人以不具名方式告訴記者，美國依據「台灣關係法」，提供台灣維持足夠自我防禦所需的軍備項目及服務；自2010年以來，美國行政部門已通知國會總價逾350億美元的對台軍售案。

這名發言人表示，即時提供台灣防衛武器，對台灣安全至關重要，美國會持續與相關產業合作支持此一目標。（編輯：徐睿承）1110903