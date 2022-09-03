民進黨台北市長參選人陳時中鎖定年輕選票，去同志酒吧、學調酒等等。民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，陳時中打選戰的模式，跟他蠻像，唯一不同的是，就少了同志酒吧這一趴。他也認為，人演戲雖然可以戲路寬廣，但明明就是素珠，卻演成林志玲。

柯文哲2日在《挑戰黨主席》節目中表示，陳時中打選戰，有調酒，還有去同志趴，然後還被熊抱什麼的。不過，他後來發現陳時中走的路線，跟他2014年參選台北市長時，去的地方都差不多。

柯文哲接著表示，那種方式，就像網紅帶網紅，讓他去不同的小衆地方，把每一個小衆的票加起來。後來發現陳時中打選戰的那種模式，跟他蠻像，但他唯一沒有的就是，少了同志酒吧這一趴。

柯文哲認為，人演戲雖然可以戲路寬廣，但是也不可能這樣，明明就是素珠，卻演成林志玲，跟人設也對不起來。如果廣告跟人設差太多，你覺得有用嗎？

民眾黨台北市中正萬華市議員候選人吳怡萱表示，柯文哲2014年也是跟不同的團體做接觸，但是柯文哲跟陳時中的差別，感覺陳時中不太自在，並不是真正想要認識了解那個族群，因為沒有看到陳時中對這個群體或協會，提出建設或政見。或許會激怒同一個群體不認同他的人，會覺得是來蹭他們的嗎？ 或為了選舉才來關心他們嗎？

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