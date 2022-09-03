第11號颱風軒嵐諾慢慢逼近台灣，受到颱風外圍環流影響，氣象局今針對中部以北9縣市發豪大雨特報，而《中時新聞網》整理出今日全台停班停課的一覽表，目前除了新北市的瑞芳、平溪、雙溪及貢寮等4地區實施預防性的停班停課之外，其他各縣市都正常上班上課。
【北部地區】
基隆市》今天正常上班、正常上課。
台北市》今天正常上班、正常上課。
新北市》今天正常上班、正常上課。，瑞芳、平溪、雙溪及貢寮等4地區實施預警性停班停課。
桃園市》今天正常上班、正常上課。
新竹市》今天正常上班、正常上課。
新竹縣》今天正常上班、正常上課。
【中部地區】
苗栗縣》今天正常上班、正常上課。
台中市》今天正常上班、正常上課。
彰化縣》今天正常上班、正常上課。
雲林縣》今天正常上班、正常上課。
南投縣》今天正常上班、正常上課。
【南部地區】
嘉義市》今天正常上班、正常上課。
嘉義縣》今天正常上班、正常上課。
台南市》今天正常上班、正常上課。
高雄市》今天正常上班、正常上課。
屏東縣》今天正常上班、正常上課。
【東部地區】
宜蘭縣》今天正常上班、正常上課。
花蓮縣》今天正常上班、正常上課。
台東縣》今天正常上班、正常上課。
【外島地區】
澎湖縣》今天正常上班、正常上課。
連江縣》今天正常上班、正常上課。
金門縣》今天正常上班、正常上課。
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