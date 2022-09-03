第11號颱風軒嵐諾慢慢逼近台灣，受到颱風外圍環流影響，氣象局今針對中部以北9縣市發豪大雨特報，而《中時新聞網》整理出今日全台停班停課的一覽表，目前除了新北市的瑞芳、平溪、雙溪及貢寮等4地區實施預防性的停班停課之外，其他各縣市都正常上班上課。

【北部地區】

基隆市》今天正常上班、正常上課。

台北市》今天正常上班、正常上課。

新北市》今天正常上班、正常上課。，瑞芳、平溪、雙溪及貢寮等4地區實施預警性停班停課。

桃園市》今天正常上班、正常上課。

新竹市》今天正常上班、正常上課。

新竹縣》今天正常上班、正常上課。

【中部地區】

苗栗縣》今天正常上班、正常上課。

台中市》今天正常上班、正常上課。

彰化縣》今天正常上班、正常上課。

雲林縣》今天正常上班、正常上課。

南投縣》今天正常上班、正常上課。

【南部地區】

嘉義市》今天正常上班、正常上課。

嘉義縣》今天正常上班、正常上課。

台南市》今天正常上班、正常上課。

高雄市》今天正常上班、正常上課。

屏東縣》今天正常上班、正常上課。

【東部地區】

宜蘭縣》今天正常上班、正常上課。

花蓮縣》今天正常上班、正常上課。

台東縣》今天正常上班、正常上課。

【外島地區】

澎湖縣》今天正常上班、正常上課。

連江縣》今天正常上班、正常上課。

金門縣》今天正常上班、正常上課。