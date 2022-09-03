拿塔諾表示將持續推動兩國合作關係。（范揚光攝）

太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷3日率團抵台，他下機時表示，這是他上任以來首度訪台，也將晉見蔡英文總統。

拿塔諾一行搭乘華航CI-54班機從澳洲布里斯本出發，清晨6時左右抵達桃園機場，外交部長吳釗燮特地前往國賓門接機，並表達誠摯歡迎之意；拿塔諾發表完簡短談話後離去。外交部隨後發布新聞稿表示，此次訪團成員包括公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）、地方政府暨農業部長提阿法（Saaga Talu Teafa）、漁業暨商業部長陶希（Kitiona Tausi）及政府秘書長塔普加（Tapugao Falefou）等人，雙方將討論如何持續深化雙邊合作，並就區域情勢及氣候變遷等共同關切議題交換意見。

此外，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待訪問團成員；拿塔諾此行也將與吳釗燮簽署「中華民國與吐瓦魯國重申外交關係聯合公報」，並分別與內政部及海洋委員會代表簽署「中華民國與吐瓦魯國警政合作協定」及「中華民國政府與吐瓦魯國政府海巡合作協定」，除了持續深化兩國邦誼，並強化雙方在警務及海巡領域的合作。

外交部也說，拿塔諾多次在國際場合發言力挺台灣，並協助我國推動參與聯合國、世界衛生組織及聯合國氣候變化綱要公約，是台灣的重要盟友。而兩國長期在農業、醫療衛生、教育、文化、潔淨能源及資通訊等領域密切合作，深受吐國朝野及人民的歡迎及肯定。