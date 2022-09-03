已經飛抵美國的國民黨台北市前議員羅智強，昨(2日)晚間投下震撼彈，在臉書宣布「鄭重考慮，參選總統」，9月4日會在舊金山跟大家報告！此舉曝光後，引發大批網友熱烈討論，有人認為「讚，我這票蓋給你」、「看來強哥的總統之路，又會面臨朱隊友的打壓」，但也有人表示，「麥鬧啊！黨主席要自己選不會給你機會的」。

關於這次訪美行程，羅智強昨在臉書談到，除了感謝僑胞的支持、傾聽海外的聲音，宣揚制衡的理念，對個人而言，還有非常重要的一件事，就是想好好的思考下一步路，而是否參選總統就是其中一個關鍵的選擇。他表示，之前決定退出、成全桃園市長選舉之後，展開了徒步環島，立委高金素梅送給他這句話，「走進群眾，聽見人民的痛苦，看見人民的需要，你就會找到自己的方向」，給了自己很大的啟發。

因此羅智強表示，這段旅程下來，聽到好多好多的故事、心聲，問自己「我要做什麼？我該怎麼做？4日會在舊金山向大家報告。」

而羅智強的最新舉動曝光後，引發大批網友在《Yahoo新聞》相關報導底熱烈爭論，有超過200則留言，其中有一派網友表示認同「比朱立倫形象好多了」、「支持羅智強參選總統」、「出來選，我會投你一票」；但也有不少人表示，「也可以說是 : 鄭重考慮不選總統，保證金拿得出來就隨便啦」、「又來了...」、「別鬧了，拜託」、「我相信你有心，但路不是這樣走的」、「我雖然欣賞你，但是還不能接受你選總統這個決定」。