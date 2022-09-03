由《X戰警系列》麥可法斯賓達（Michael Fassbender）、《花漾女子》凱莉墨里根（Carey Mulligan）主演《性愛成癮的男人》（Shame），描述一名紐約的中產階級男子，平時外表看似光鮮亮麗，私底下卻是一名受到強大性欲折磨的性上癮者，無論是什麼樣的性行為，都填補不了他內心的空虛。

麥可法斯賓達（左）在《性愛成癮的男人》中飾演性上癮者。（車庫娛樂提供）

該片獲選為第68屆威尼斯影展競賽片，麥可法斯賓達也因為片中細膩演出而拿下該屆最佳男主角，並橫掃該年各大影帝寶座，唯獨奧斯卡沒有提名他。對於這件往事，導演史提夫麥昆（Steve McQueen）表示：「在美國，他們太害怕性了──這就是他沒有獲得提名的原因。」他又說：「但如果你看一下最佳演員的入圍名單，你會說：『麥可法斯賓達不在裡面？這有點瘋狂。』」

麥可法斯賓達憑藉《性愛成癮的男人》獲威尼斯影帝。（車庫娛樂提供）

麥可法斯賓達在片中飾演性上癮者，告式各樣的性愛演出自然是免不了，手淫、網路性愛、多P樣樣來，甚至還有正面露出「大鵰」的場面。因為內容真的太驚世駭俗，麥可法斯賓達很慶幸他的母親沒有出席本片的首映會。「我的母親本來要去的，」麥可法斯賓達說：「就某些方面來講，感謝老天，她的背救了我一命，或許是出於某種潛意識，她在首映會前一天背痛發作。」

凱莉墨里根在《性愛成癮的男人》中挑戰演出浪蕩女。（車庫娛樂提供）

近年以《花漾女子》2度入圍奧斯卡影后的凱莉墨里根，在《性愛成癮的男人》裡飾演麥可法斯賓達性格開放的妹妹。凱莉墨里根回憶，當時她連續演出《華爾街：金錢萬歲》和《落日車神》，對正經八百的角色感到乏味，剛好這時《性愛成癮的男人》的妹妹一角找上門來，讓她眼睛為之一亮。

凱莉墨里根在近期的訪問中自爆，她太想得到這個角色了，甚至還因此說謊。「他（導演）問我，『你會唱歌嗎？』我說，『我會！不算很會，但是還行，真的！』我一個勁地說謊，直到他給我這份工作。」最後，凱莉墨里根沒有經過任何試鏡，只是跟導演吃過一頓飯，就得到了這個角色。

《性愛成癮的男人》將於本月23日在台灣大銀幕經典重現。