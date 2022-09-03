颱風夜台北街頭不平靜。台北市東區忠孝東路四段與敦化南路口旁，清晨疑似發生砍殺命案。清晨警方獲報，忠孝東路四段某家知名禮服酒店樓下，有一名年輕男子倒臥在人行道旁，現場全是血跡，且身上疑似有多處刀傷，當時已男子無生命跡象，警消到場後施予急救並送醫急救，警察獲報後抵達現場，發現男子已無呼吸心跳，而且身上帶有刀傷，立刻將傷者緊急送醫搶救，目前警方已封鎖現場，並通知鑑識人員採證。
颱風夜台北街頭不平靜。台北市東區忠孝東路四段與敦化南路口旁，清晨疑似發生砍殺命案。清晨警方獲報，忠孝東路四段某家知名禮服酒店樓下，有一名年輕男子倒臥在人行道旁，現場全是血跡，且身上疑似有多處刀傷，當時已男子無生命跡象，警消到場後施予急救並送醫急救，警察獲報後抵達現場，發現男子已無呼吸心跳，而且身上帶有刀傷，立刻將傷者緊急送醫搶救，目前警方已封鎖現場，並通知鑑識人員採證。
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