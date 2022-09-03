民進黨台北市長參選人陳時中30日正式公布社福政見，其中包括月子補貼3.6萬，增加公幼名額等。對此，作家高大全則諷刺表示，「有個當衛福部長時連防疫津貼都沒發完的人，告訴你他當上市長後會發坐月子津貼」。對於陳時中的社福政見，網友也開酸「大撒幣政策永遠不敗」、「3.6萬可以在台北月子中心住幾天？」

陳時中日前舉辦社會福利政見記者會，喊出「溫暖有愛，全齡照護」，分為5大方向包括愛兒台北、青年台北、樂齡台北、溫暖台北，以及療癒韌性台北。提供彈性日夜臨托、月子補貼3萬6000元，增加公幼名額，每年提供6到18歲1500元藝遊券，並增加日照據點、提升銀髮族服務。

然而，本土疫情爆發，重症患者人數遽增，呼吸治療師染疫風險高。曾有醫界工會出面控訴，中央雖有設置相關照護津貼，卻遲遲未發放，時任衛福部長的陳時中當時曾公開表示「7月前發放」卻無下文，承諾形同跳票。指揮中心當時則回應「將加緊作業流程」。如今陳時中選台北市長並拋出月子補貼3.6萬等社福政策，高大全在臉書諷刺表示，「講個笑話。有個當衛福部長時連防疫津貼都沒發完的人。告訴你他當上市長後會發坐月子津貼，呃......」。

針對陳時中的社福政見，網友也紛紛痛批「大撒幣政策永遠不敗」、「3.6萬可以在台北月子中心住幾天？」、「不敢再提政見只好發錢了」、「沒人會因為這樣投他啦」、「這種灑錢政策沒拿到的會不爽」、「你一直發錢，稅收是不是要增加」、「這兩年政府舉債了多少，選舉到了還要端牛肉？預算哪裡來要先說啊」。