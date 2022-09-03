交通部觀光局砸55億推出「悠遊國旅補助方案」，自7月15日上路至9月8日用罄並結束實施。一份最新民調卻顯示，高達70.5%民眾沒有使用過該補助，更有22.8%的民眾最近都沒有出遊，也有28.5%的民眾表示國旅補助對出遊意願完全沒影響。此結果讓不少網友直呼，該政策堪稱「蔡政府史上最爛政策」。

《Yahoo奇摩》自9月1日起針對「悠遊國旅補助方案」進行網路民調，截至今日（3日）早上7時30分已有破5200人參與投票。目前結果顯示，詢問「你使用過悠遊國旅補助嗎？」表示沒有的民眾有70.5%、有的民眾為26.2%、不知道／沒意見3.3%。

民調詢問「你最近一次的跨縣市旅遊是造訪哪裡？」最近沒有出遊的民眾最多達22.8%、宜花東18.0%、中彰投12.7%、北北基12.1%、雲嘉南10.9%、高屏9.6%、桃竹苗7.9%、離島（澎金馬）3.3%、不知道／沒意見2.7%。

至於「悠遊國旅補助停止後，會影響你的出遊意願嗎？」認為完全不會的民眾居冠達28.5%、不太會23.5%、一定會22.7%、可能會17.7%、不知道／沒意見7.6%。

此民調引發熱議，網友湧入《Yahoo!奇摩新聞》臉書粉專連結留言：「我根本沒用過，賺錢都來不及了，哪有錢有閒出去玩？」「疫情都還沒結束就推這個政策，真是莫名其妙」、「史上最爛政策」、「頭痛醫頭、腳痛醫腳的政策，有夠爛」、「根本討好少數人」、「X的，9／15要去阿里山的我超不爽的」、「拿民脂民膏揮霍，在我看來就是一筆黑帳」。