賈永婕先前被爆遭失智症母親指控不孝，她立刻反擊舅舅、舅媽詐騙母親財產，更發聲明自認無愧於天地，接著暗酸舅舅「大逆不道」，雙方因此對簿公堂，不過由於對方提供母親錄音檔自清，以至於檢察官予以不起訴，沒想到此案再開庭時，才知道舅媽涉及金融詐欺案，早就在監獄裡吃牢飯。

賈永婕在臉書發文表示之前母親被舅舅和舅媽捲款詐騙，由於對方蓄意設計錄音，製造虛偽惡意證據，獲檢察官不起訴處分，導致自己飽受外界質疑，沒想到聲請再議開庭時，發現身為被告人的舅媽以視訊開庭，場所竟在台北女子看守所，原來是已經被羈押，由於跟涉及母親案件無關，也讓她百思不得其解發生何事。

不過隨著新聞被爆出，才讓賈永婕得知原來舅媽涉及康喜軒金牛角集團負責人詐貸案，明知人頭財力不足仍涉嫌護航，遭新北地檢署依違反銀行法等罪嫌起訴，讓她忍不住感嘆：「沒想到我們碰上的是職業級的金融詐欺慣犯！我要哭了原來還是有天理啊，還是有公理正義的」。

賈永婕母親自父親去世後，獨自住在敦化南路老宅，去年改住到弟弟羅宗仁位於北市富錦街住處，沒想到兒子賈永騏接走後，發現母親將7張人壽險保單解約，並將解約金2700萬匯到舅舅美國帳戶，還用來購買美金及美國房產，才驚覺事態嚴重，因此對舅舅跟舅媽提起詐欺取財罪告訴，不過舅舅則拿出錄音檔自清，直言姊姊認為兒子未進行扶養之責，才想要變更保險受益人，因此與妻子陪同解約，如今真相大白，還給賈永婕與胞弟公道。