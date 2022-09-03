據香港《星島日報》報導，深圳福田區、羅湖區、南山區、寶安區、龍崗區、龍華區6個區昨天分別發布「封城」通告，宣布利用今、明兩天周末假期開展2輪全員核酸檢測，期間全區公共巴士、地鐵停運，社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。居民完成檢測後要立即返回居所。企業做好各項防疫措施的，可正常生產。除了生活超市、藥店、醫療機構外，其他營業場所包括餐廳一律停業，只提供快遞外賣。

通告要求各區全體人員按照「應檢必檢，不漏一人」的要求，完成各輪次核酸檢測，檢測完畢立即返回居所。除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衞、糧油肉菜供應等公共服務類企業與保障香港供應企業之外，其餘企業居家辦公。員工生活、工作、交通都在園區內，實行「兩點一綫」封閉式管理的企業，做好各項防疫措施，可正常生產。

除保障市民基本需要的生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）之外，其他營業場所、門店一律停業。通告要求市場監管、商務等部門和保供企業確保市民群眾生活必需品供應充足、價格穩定；設立暖心服務熱線，及時響應市民訴求。通告稱，上述措施自3日0時至4日晚12時期間實行，後續將根據疫情防控形勢動態調整。

報導稱，高科技企業集中的南山區昨天發布通知加強封控，全區暫停非必要人員流動與活動，企業居家辦公或閉環式管理。南山區是深圳高新技術產業、高等教育基地和西部物流基地，擁有騰訊、創維、華為、中興、大疆等知名科技企業的總部或分部。

今年三月，深圳曾因疫情升溫而全市「封城」7天，對於多個區域再度封鎖，深圳網民大歎無奈：「工作日放出去，周末又關起來。」「你們封了嗎，反正我瘋了。」