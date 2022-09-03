中颱軒嵐諾逼近，根據中央氣象局的預報資料，北北基3日未達停班課標準，但新北市的瑞芳、平溪、雙溪、貢寮四區，實施預警性停班、停課。新北市交通局2日晚間也宣布，開放四區紅、黃線停車，並暫停路邊收費。

新北市交通局提醒，開放停車區域不包括橋梁、河濱道路及堤外道路的紅、黃線，原則上寬度為10公尺以上道路容許雙側停車，並應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，不得妨礙救災車輛通行，確保公共安全。

另外，新北市交通局也強調，包括路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行等法律規範禁止臨時停車處所均禁止停車。

為因應颱風接近，新北市交通局也公布3日0時起，瑞芳區及猴雙專區的YouBike公共自行車停止營運，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。