軒嵐諾颱風的外圍環流為台灣帶來了強風大雨，一名網友分享，姊姊為了能夠成功考到機車駕照，超努力練車，即使是颱風天也沒偷懶，反而還參加了「颱風保證班」，展開地獄級的魔鬼訓練，練習直線7秒像在衝浪。貼文引起網友討論，不少人笑歪說，真的是看過「大風大浪」的人，這沒考上就沒天理了。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發布一則短影片說，他的姊姊為了成功考取到機車駕照，參加了颱風保證班的訓練，地獄式的魔鬼特訓，直線7秒的關卡如同在衝浪，我想以後不會再有人笑我姊說是沒見過「大風大浪」的人。

影片中可見，練車場的風雨超級大，雨水像是用倒的，而強風吹過來，將地面上的積水都吹出了綿延不斷的波紋，面對這樣「極端」的天氣狀況，原PO的姊姊竟然還在練車，期間還一度停車，左右擺頭查看才繼續騎，完美遵守考機車駕照的規則。

短短19秒的影片吸引超過萬人朝聖，不少網友狂讚指出，「有這種毅力考什麼都會上啦」、「你姊姊是天蠍座嗎？魔鬼式教育欸，可以走教官方面」、「為將來上班可能會遇到的事先來預演一下這樣」、「這樣還沒拿到駕照，就真的沒有天理了」、「三寶通通回去在這種環境重考，應該道路會安全很多」、「真的見過大風大浪」。

另有網友擔憂地說，這樣的天氣是在哪裡練車？這能見度不夠高，感覺有一點危險。對此，原PO則補充說，練車的地點是合法安全的駕訓場地，大家不用太擔心。