2022年九合一選舉昨(2日)截止登記，將於11月26日投票，其中台北市長共有12人競逐，是市長民選以來，參選人最多的一次，備受關注。網友也對此發表看法，其中有人表示「只要能看陳時中落選誰贏都可以」，引發熱烈迴響。

這次縣市長選舉，也是2024年總統大選前哨戰。統計各縣市選委會資料，共有95人競爭22縣市長，包括台北市12人、新北市2人、桃園市4人、 台中市3人、台南市5人、高雄市4人，六都共計30人，其中台北市12人參選，是市長民選以來，參選人最多的一年。

對於台北市長的登記參選狀況，引發不少網友在《LINE TODAY》相關報報導底下熱烈討論，有超過150則留言，其中最多關注的前2名留言，分別是「只要能看陳時中落選誰贏都可以」、「唯一支持陳時中落選」；另外，有網友則是表示，「台灣有錢人真多，不如把登記的錢拿去做公益」、「台北市民要小心不要讓民進黨漁翁得利」、「感覺很詭異，票數不到回沒收保證金」、「陳時中仇恨值太高，搞不好會輸給那些素人」、「民主選舉，曾幾何時已變成有錢人的遊戲了」。