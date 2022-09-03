榮獲56次入圍，16次得獎的《漁人的搏鬥》全新第18季即將熱血回歸。節目記錄白令海捕蟹漁民與大海搏鬥的故事，自2005年播出至今廣受歡迎，但這一季卻面臨節目開播以來最大危機。阿拉斯加當局突然宣布禁止捕撈漁民賴以維生的紅帝王蟹，突然其來的噩耗讓船隊損失3000萬美元（約9億台幣）的收入，各隊船長為了拚生計絞盡腦汁。

帝王蟹是阿拉斯加漁民賴以為生的漁獲。（Discovery提供）

「時光大盜號」與「柯妮瑪莉號」決定改捕「金帝王蟹」，這種螃蟹住在更深的水域，捕撈困難，但紅帝王蟹禁捕後，金帝王蟹賣價翻了4倍，2隊船長決定放手一博。「傳說號」船長傑克決定挑戰數量多、價格高的「裸蓋魚」，為此他不惜抵押船隻，向其他船長換取裸蓋魚的捕撈額度，然而這也是他首度嘗試，一旦失敗他就會失去一切。而「西北號」船長席格不想放棄紅帝王蟹，決定飛往挪威開拓新疆土，他得面對新海域、新法規等的挑戰。這些堅毅不拔的漁民必須適應變化，嘗試不同途徑，盡其所能努力賺錢。

「傳說號」船長傑克將畢生心力建立在帝王蟹事業上，禁止捕撈帝王蟹為他帶來重大損失，他只好另謀出路，改去捕撈「裸蓋魚」，這種魚數量比螃蟹多很多，而且價格高昂，為了換取裸蓋魚的捕撈額度，他拿出船隻的所有權證明抵押給其他船長。但是傑克沒有捕過裸蓋魚，加上首次嘗試「延繩漁法」，將所有魚籠掛在一根繩索上，捕撈作業一旦出錯會導致魚籠卡在一起，且巨大拉力可能會把滑車從船側扯下，甚至會鬧出人命。一路上船隊遇到驚濤大浪襲擊、操作失誤等意外連連，讓傑克驚慌無助，備感壓力。

「西北號」船長為了全家人的生計悍將出生的孫女，他不想放棄捕撈帝王蟹，於是他遠赴挪威，回到他祖父與父親捕魚的地方，打算在挪威傳承家業大展身手，成為唯一在捕紅帝王蟹的阿拉斯加捕蟹人，然而等待他的是一連串的考驗，遇到的第一個難題，就是必須立即動身飛往挪威，放棄迎接自己孫女出生的珍貴時刻，第2個挑戰則是他找到的船不是捕蟹船，設備與規格並不適合用來捕蟹，得經過一番改造，第3個難題，則是他必須在陌生的海域，是連當地漁人都不敢前往的地方捕撈帝王蟹，從零開始展開全新的事業。

捕蟹工作艱辛，得面對氣候、浪況等各種挑戰。（Discovery提供）

在不能捕撈帝王蟹的情況下，市場對其他螃蟹的需求量增加，比如紅帝王蟹的表親「金帝王蟹」，這種螃蟹是，住在更深的水域，因為捕撈困難、成本高昂，以前乏人問津，一公斤只值7美元，但是現在價格翻倍，變成一公斤31美元，「時光大盜號」船長強納森決定把握這大好機會。「柯妮瑪莉號」的喬許及凱西船長，也拿到搶手的金帝王蟹捕撈許可，這也是全新挑戰，他們得在不熟悉的金帝王蟹漁場，將蟹籠放在超過366公尺深的位置，可惜正當他們準備收回蟹籠時，發現蟹籠不知所蹤。

沒捕到螃蟹還損失了25%的設備，2人大受打擊，立即向「時光大盜號」求救，他們判斷可能遭洋流影響，導致蟹籠跟標記的地方有差距，且浮標下沉不易找尋，兩艘船決定合力打撈蟹籠，他們冒著相撞的風險，在兩艘船中間拉一條打撈繩，找尋並勾住沉下去的浮標，終於順利收回蟹籠。茫茫大海中，海上男兒每天得面對氣候、浪況、壓力等各種挑戰，互助互救才能一起生存，一起守護捕蟹業的未來。《漁人的搏鬥》8日起，每星期四晚間9點Discovery頻道播出。