聯電前董事長曹興誠1日召開記者會，要出資10億元訓練「黑熊勇士」、「保鄉神射手」，面對中天記者提問卻拒絕回答，還怒嗆是「匪台」。臉書粉專「工程師看政治」指出，當天明明是曹在批評大陸的動態清零政策，記者只是順著他的話問衛福部前部長陳時中之前的防疫政策，曹就瞬間暴怒，此反應相當反常，可謂是「惱羞成怒」或「心理有鬼」。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日（2）發文表示，曹興誠的新聞真的令人覺得莫名奇妙。看現場影片，明明是曹在批評大陸的動態清零政策，記者只是順著他的話問「但是之前陳時中就是有提清零的政策，所以曹董是在質疑陳時中的防疫政策嗎？」但曹的反應竟然是飆嗆中天，曹不但沒有回答問題，還顧左右而言他、抺紅、抺黑、謾罵外加人身攻擊基層記者。

粉專認為，平心而論，記者問的話完全沒有問題，曹興誠若不想批評陳時中，大不了不回答即可，但他反應卻這麼誇張而且惡劣，如果要形容這個心理，那就是「惱羞成怒」或「心裡有鬼」。

對此，粉專表示，一位小記者在現場問一個小小的問題，竟然就要被曹興誠公然侮辱，這樣的人還跟大家說要抗中保台，先不要說團結了，光自己不被他思想整肅、批鬥，就是萬幸了；如果這樣的人弄出一個民兵組織出來，不會讓人聯想到興中會，而會聯想到亞速營，他們帶來的不安全感，可能還遠遠高過解放軍，「如果有一天兩岸發生戰爭，比起軍隊，我可能更怕拿著槍的覺青。」