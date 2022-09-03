基隆市警察第二分局2日晚間8時許接獲通報，中正區北寧路有名70餘歲的老翁遭砍傷倒地。警方第一時間趕到現場，將老翁送醫急救，今日凌晨宣告不治。許男行凶後開車逃逸，警方經調閱監視器發現車子停在八斗子碧砂漁港旁，未料許嫌竟然躲在浮動碼頭下報水一整夜，清晨6時許嫌準備上岸逃逸時，被守在附近的警方發現當場逮捕。

許嫌準備上岸逃逸時，被守在附近的警方發現當場逮捕。（葉庭欣/翻攝）

許嫌準備上岸逃逸時，被守在附近的警方發現當場逮捕。（葉庭欣/翻攝）

據警方初步調查，遭殺傷的黃姓老翁，平日便與鄰居許男有嫌隙，兩人關係一向不睦。2日晚間黃男在住家樓下倒垃圾偶遇許男，許男持利器砍傷黃男。消防單位獲報後，立即將黃姓老翁送往基隆長庚醫院急救，今日凌晨宣告不治。

警方依目擊民眾描述，追查許嫌逃逸時所駕駛之車輛，經調閱監視器發現車子就停在八斗子碧砂漁港旁，被監視器拍到跳入海中，警消人員在港邊未搜尋到許嫌，未料許嫌竟然躲在浮動碼頭下報水一整夜，清晨6時許嫌準備上岸逃逸時，被守在附近的警方發現當場逮捕。