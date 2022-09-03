男網天王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在美網次輪比賽中意外受傷，他以2-6、6-4、6-2、6-1四盤拍落義大利佛尼尼（Fabio Fognini）。不過納達爾在一次底線回擊時，球拍砸到地上彈回來打到自己的鼻子，他當場扔下球拍，走到場邊躺下接受防護員檢查，因為他鼻子正在流血。所幸在暫停後沒有大礙，納達爾包紮傷口之後返回比賽。
受傷的時候納達爾已經拿下兩盤，而且第四盤以3比0領先，讓觀眾有些擔心。納達爾表示有一點頭暈和疼痛，他其實打高爾夫球的時候也被球桿撞傷過，他擔心鼻子可能被打斷。結果納達爾受傷之後仍回到球場把佛尼尼打得落花流水。
同時納達爾最擔心的還是腹部傷勢，他今年溫網4強戰就因此拱手讓出決賽機會給基瑞歐斯（Nick Kyrgios）。另外他左腳先前也有傷，在今年法網他打針止痛，打到腳都麻木了才艱苦拿下冠軍。現在納達爾的妻子希絲卡（Mery Xisca Perello）預計在未來幾周生下第一胎，目前在醫院待產以防止突發狀況，這也無可避免讓他分心。
佛尼尼開場拿下首盤，並且在第二盤打到4比2領先，納達爾因左手起水泡而叫暫停治療。雙方打到一半又是佛尼尼右腳受傷暫停，這場比賽加上納達爾撞到鼻子那次一共出現3次暫停。
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