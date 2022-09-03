據中國新聞網報導，再過一周，中秋小長假即將來臨，一個月以後，大陸國慶假期也將開啟。近期，大陸全國疫情多點散發，隨著中秋國慶假期臨近，不少地區發佈了針對返鄉和出遊的防疫提醒，呼籲民眾杯必要不返鄉。

多地發佈「致在外老鄉的一封信」

近期，河南多地發佈了「致在外老鄉的一封信」，倡導中秋假期非必要不返鄉。例如，河南鄧州就在信中提到，「跨區域往返流動，接觸人員複雜，感染風險增大，希望您近期暫緩返鄉，盡量留在當地賞月過中秋」。

8月23日，南陽召開的疫情防控入(返)宛人員報備核查工作現場會上，鄧州市委書記鄧俊峰在發言中說，鄧州是勞務輸出大縣，常年有60多萬人在外務工，分布廣泛，流動頻繁，加之交通便利，境內2個鐵路客運站，5個高速口，3條國道、5條省道，外防輸入壓力很大。

在河南商丘，商丘市政府在中秋放假通知中也提到，「倡導市民群眾在商過節，非必要不外出，非必要不返商」。

除了河南，近日，河北大名縣也發佈了致大名在外老鄉的一封信，信中提到，此輪Omicron病毒傳播速度快、隱匿性強。如此時返大，路途中接觸人員繁雜、不確定性因素多，極易發生交叉感染，「為減少返鄉流動帶來的傳播風險，我們倡議，當前在外的大名老鄉，特別是身處西藏、海南、新疆等涉疫地區的老鄉們，近期非必要不返大，為家鄉疫情防控做出自己應有貢獻。」

黑龍江七台河市新興區還發佈倡議書，倡議機關幹部和企事業單位工作人員帶頭居家過節，勸導在外親友盡量在當地過節，避免旅途風險。

提前報備、核酸證明，這些事要提前準備

8月29日，河南宜陽縣縣委書記張漢智在該縣疫情防控工作專題會上強調，「針對中高風險地區洛陽籍在外務工人員做好信息推送和教育引導，把『返鄉必須提前報備』、『不報備造成嚴重後果將依法處理』等防控政策講清楚，做到家喻戶曉、人人皆知。」

其實，各地在對於中秋假期人員跨省返鄉出遊的防疫要求中，抵離時的核酸證明，以及出發前的提前報備幾乎是標配政策。

對於中秋出行，上海市提醒，低風險區人員可持48小時核酸陰性證明離滬，其他人員離滬持72小時核酸陰性證明。

9月1日，湖南省疾控中心針對中秋假期發佈通知，堅持做好「入湘先報、入湘即查、入湘即檢、入湘即管」，入(返)湘人員抵湘前，應至少提前1天通過「湖南省居民健康卡」的「入湘報備」小程序或目的地的登記報備小程序報備。抵湘後，需要查驗48小時內的核酸檢測陰性證明，入 (返)湘後實行3天2檢。如有不主動報備、隱瞞行蹤、不配合管控等疫情防控措施的，將依法依規嚴肅追究其法律責任。

近日，甘肅省疾控中心也發佈提醒，所有來甘返甘人員需提前3天向目的地社區、單位、賓館報備，未提前報備的，必須在落地後12小時內完成報備。

走親訪友、聚會聚餐要注意

對於假期出遊，8月31日召開的上海疫情防控發佈會也提示市民，「不前往疫情中高風險區或實施臨時性靜態管理區域，我們提倡市內的郊區鄉村游、城市休閒游。」

而對於節假期間的走親訪友、聚會聚餐，各地也有相關提醒。

例如，河北曲周縣發佈的倡議書提到，盡量不要前往人員密集和密閉場所，盡量減少聚餐，提倡家庭聚會聚餐等控制在10人以下。「中秋年年過，風險要錯過。今天的不聚，是為了明天更好更多的相聚」。

廣東揭陽發佈中秋提示明確，提倡家庭聚會聚餐等控制在10人以下，倡議紅事緩辦、白事簡辦，並提前向所在村(社區)報備，控制參與人數。

河南宜陽在近日舉行的疫情防控工作專題會上要求，所有大型活動在特殊時期超過30人必須要報備，宜陽縣委副書記、縣長張麗娟還提到，倡導中秋節盡量不要串親戚，盡量減少不必要的人員流動。