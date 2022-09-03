桃園市桃園區中華路發生槍殺命案，陳姓、楊姓20多歲男子在1間出租套房頭部遭開槍爆頭中彈死亡，檢方及法醫昨(2日)相驗後，初步認為2男死因是頭部各有1個彈孔，查出在逃蘇姓男子涉有重嫌。初步清查，2名死者為詐騙集團車手成員，先前雙方即因黑吃黑引發糾紛，蘇男疑懷疑遭到2人出賣，於是著手設局殺人。

警方昨天晚上10時許接獲報案，桃園區中華路1出租套房發生2死命案，警方獲報到場，發現陳姓、楊姓男子倒在血泊中，且頭部中彈。目前已經掌握蘇姓凶嫌身分，還在全力緝凶，但詳細動機還須釐清，因2人都是詐騙集團成員，初步懷疑與詐騙集團糾紛有關。

據了解，陳姓、楊姓男子等5人在中華路1間出租套房聊天，蘇姓凶嫌隻身帶槍前往，要求其他人離開，留下陳、楊2人。事後1人返回套房，才發現2男頭部中彈死亡，趕緊向警方報案。檢察官和法醫今天前往桃園殯儀館相驗，初步認為死因是頭部各被開1槍。

因凶嫌離去時，隨即拿起手機撥打電話，但到底電話與誰聯繫？專案小組認為可能是接應的共犯或者是幕後指使者。但詳細事發還需要逮到凶嫌才能釐清。