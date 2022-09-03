澎湃新聞報導，9月2日，在中國國際服務貿易交易會「2022智慧康養高峰論壇」上，北京市老齡辦、北京市老齡協會發佈《北京市老齡事業發展報告（2021）》。報告以2021年底北京市老年人口數據為基礎，全面分析了全市人口老齡化形勢及老齡事業發展狀況。

根據報告，2021年是北京市近五年常住老年人口增量最多、增長幅度最大的一年。按照國際通行標準，當60歲及以上人口比重在20％-30％之間、或者65歲及以上人口比重在14％-20％之間，就意味著該地區進入中度老齡化社會。

早在2020年10月，《光明日報》就曾刊文提出，應對人口老齡化絕不是「如何養老」那麼簡單，人口老齡化對國民經濟運行、社會體制建設、社會文化傳承乃至國家民族興亡均有深遠影響，中國需要以更宏觀的視角、更長遠的眼光、更堅定的決心來應對人口老齡化的挑戰。

報導稱，近來大陸已有多個省份針對「中度老齡化」社會提出了有針對性的措施。

例如，安徽省衛健委官網9月1日刊文介紹，近日，《安徽省加強新時代老齡工作實施方案》出台。《實施方案》提出，到2025年，基本建立積極應對人口老齡化的制度框架；經過持續努力，與經濟社會發展相適應的積極應對人口老齡化制度體系更加完備，為老服務和產品供給豐富優質，主要健康指標優於全國平均水平，人均預期壽命逐步提升，老年人健康水平不斷提高。

安徽省將健全全週期老年人健康支撐體系，提高老年人健康服務管理能力和水平，統籌解決失能老年人長期照護問題，加強醫養結合服務和保障。該省提出，到2025年，建成1個省級老年醫學中心和2個區域老年醫療中心，二級及以上綜合醫院（中醫醫院）設置老年醫學科比例超過80％，每個縣（市、區）至少有1所護理院（中心），力爭每個設區的市建設1所二級及以上老年醫院、康復醫院；85％以上的綜合性醫院（中醫醫院）、康復醫院、護理院（中心、站）和基層醫療衛生機構達到老年友善醫療機構標準要求；建成不少於30個優質醫養結合示範縣（市、區）、100個示範機構、500個示範中心；全省養老機構普遍具備醫養結合能力。

《實施方案》提出，著力提振「銀髮經濟」，推動老齡產業做大做優，擴大老年用品有效供給；力爭打造3家以上省級康復輔助器具特色產業園，培育5家銷售收入超5億元人民幣、帶動性強的龍頭企業，打造10個以上面向長三角的健康養老基地。

上述安徽省衛健委官網文章介紹，安徽省2020年進入中度老齡化社會。截至2021年年末，常住人口中65歲及以上人口達944萬人，佔15.44％，高出全國平均水平1.24個百分點。全省各地各部門將加快健全社會保障體系、養老服務體系、健康支撐體系，努力讓老年人安享幸福晚年。

江蘇省衛健委官網8月19日公佈了《對省十三屆人大五次會議第4058號建議的答覆》，對江蘇省十三屆人大代表、沭陽高級中學教務主任朱漫麗提出的《關於加強養老專業人才培養的建議》作出回覆。

江蘇省衛健委介紹，第七次全國人口普查結果顯示，到2020年底，江蘇60歲以上老年人口達1850.9萬、65歲以上老年人口達1372.9萬，佔總人口比例分別為21.8％、16.2％，已進入中度老齡化社會。「十四五」時期，江蘇省老年人口將進入快速增長期，老年人的健康養老服務需求進一步釋放，對醫養結合機構服務人員的能力和水平提出了更高的要求。

針對醫養結合機構中醫護人員和服務人員的培訓，江蘇省衛健委等部門主要開展了以下幾方面工作：

一是開展醫養結合機構醫護人員培訓。將醫養結合機構醫生和護士納入衛生健康緊缺人才培訓計劃，常態化組織開展培訓。國家衛健委從2020年起，組織實施全國醫養結合人才能力提升培訓項目，由國家開發使用統一的培訓大綱、教材、課件、題庫和考核方案，對醫養結合機構中的醫生、護士等專業技術人員開展輪訓，學員培訓合格後，可獲得國家級Ｉ類繼續醫學教育學分5分。

二是加快老年護理專業護士培訓。組織開展第三批省級專科護士培訓基地及臨床實習基地評審，公佈3家老年護理培訓基地和7家老年護理培訓實習基地，由培訓基地及臨床實習基地對轄區內的老年護理專業護士進行培訓，培訓課程參照國家老年護理專業護士培訓大綱內容進行設置。2021年，老年護理從業人員參與培訓率超過93％。

三是開展醫療護理員培訓。2020年，省衛健委、省財政廳、省人力資源和社會保障廳等五部門印發《江蘇省加強醫療護理員培訓和規範管理工作實施方案》（蘇衛醫政〔2020〕78號），明確省護理學會牽頭承擔全省醫療護理員培訓的具體組織實施工作，建立培訓質量評估制度，推進培訓同質化，加強培訓機構培訓質量評價，通過信息化手段對培訓機構、培訓質量及人員實施管理。