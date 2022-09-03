在原披綠袍參選的林智堅因論文門等爭議退選後，桃園市長選戰成全國關注焦點。媒體人韋安指出，藍營桃園市長選戰危機已「基本解除」，接下來就是讓選民在科技工程師治理，和現任民進黨籍市長鄭文燦接班人之間，二選一的抉擇。

韋安昨日（2）在臉書發文表示，藍營桃園市長選戰危機基本解除，接下來就是讓選民在科技工程師治理，以及和「阿燦接班人」（指鄭文燦）之間，二選一的抉擇。

此外，針對新北市長選情，韋安就民進黨參選人林佳龍「吃3顆饅頭會中毒」言論表示，林認為現任國民黨籍市長侯友宜像「饅頭」，這個比喻蠻貼切的。

韋安進一步指出，因為侯友宜進入公眾視野已超過30年，侯公職資歷高達42年且從警10年後就開始有名氣，他能常年維持數項政治人物民調的第一，說明他把每個角色都令人滿意，也證明他始終如一的「味道」沒變，更因此成為當今民眾逃離現實困境和新政治選擇的「必須品」。