美國政府於美東時間9月3日宣布，將就總額約11億600萬美元軍售案，進行知會國會程序，總統府發言人張惇涵今日（3）表示，總統府再次感謝美國政府依照《臺灣關係法》及「六項保證」，持續展現對臺灣國防需求的高度重視，並落實對臺灣的安全承諾。

張惇涵表示，此為拜登政府任內第六度，今年第五度宣布對臺軍售。內容包括：「AIM-9X」、「AGM-84L 」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」。

張惇涵表示，日前中國大陸軍演的挑釁行為，以及軍演後仍採取各式「灰色地帶」衝突手段，已單方面衝擊臺海及區域和平穩定。而此次美方所宣布軍售項目，包含強化臺灣自我防衛所需的偵蒐雷達維持及各型飛彈，不僅有助於國軍應對灰色地帶壓迫，並可發揮長程飛彈預警效益，有助於提升整體防衛戰力。

張惇涵表示，誠如蔡總統所一再重申的，「我們不會升高衝突，不會挑起爭端；但臺灣會堅定地展現自我防衛的決心與能力」，不僅捍衛主權及國家安全，更會與理念相近國家持續深化合作關係，守護臺海及印太區域的和平穩定。