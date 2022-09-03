不少人會留車票的票根做紀念，一名女網友表示，在網購平台上發現有很多人在販售高鐵票根，而且還很多人排隊要買，讓她很好奇背後原因。對此，內行人指出，高鐵票根的妙用很多，除了可以騙公司報帳交通費，也可以用來騙家人、朋友和情人，渣男製造不在場證明的神器。

一名女網友近日在Dcard上發文詢問，剛剛逛蝦皮的時候發現很多人在賣高鐵的車票根，讓她是不解，因為這些票顯然都已經用過了，到底為什麼會拿出來賣，而且還一堆人要買，這到底是怎麼回事？

貼文引起網友討論，不少人也有類似的疑問，無法理解買已經使用過後的高鐵票根要幹嘛。對此，一票內行人指出，大家都太單純了吧！高鐵票根很好用欸，可以用來跟公司報帳，也可以用來騙家人或另一伴，製造完美的不在場證明。「買來報帳或是假出差真偷情，用途很多」、「渣男製造不在場證明的」、「多單純才會不知道這個多好用，騙公司、父母、朋友、情人最佳良伴好嗎？」

許多網友看完以後驚呼，真的是長知識了，每次搭高鐵我都順手丟掉票根，看來不知道丟掉了多少商機和金錢。