新華社3日報導，《江蘇省對台經濟文化交流合作促進條例》9月起施行。條例明確鼓勵台灣青年到江蘇學習、就業、創業。

今年7月29日，江蘇省第十三屆人民代表大會常務委員會第三十一次會議審議通過《江蘇省對台經濟文化交流合作促進條例》。條例共46條，於9月1日起正式施行。2日，江蘇省人民代表大會常務委員會就條例的貫徹實施舉行了座談會。

除促進經濟、文化交流合作的舉措外，條例在吸引台灣地區青年來江蘇交流合作方面也出台了一系列具體舉措。

在學習方面，條例支持符合條件的高等學校按照規定招收台灣學生，並逐步擴大台灣學生招收規模；支持蘇台兩地開展校際交流合作，構建交流合作平台，台灣教師可以按照規定到江蘇任教。

在就業方面，條例支持台灣大學生到江蘇見習實習，鼓勵江蘇企業事業單位接收台灣大學生見習實習；鼓勵台灣青年來江蘇就業，符合條件的台灣青年可以通過公開招聘到江蘇高等學校、公共文化服務機構、醫療衛生機構等事業單位就業。

在創業方面，條例鼓勵台灣青年來江蘇創業，明確在江蘇創業的台灣青年同等享受相關支持政策，同時也鼓勵各類創新創業平台吸納台灣青年開展創新創業活動，支持服務台灣青年的就業創業基地建設。

江蘇吸引利用台資總量位居大陸各省份前列。截至今年6月底，江蘇累計批准台資項目超過2.99萬個，實際到帳台資超過865億美元。在吸引利用台資過程中，許多台灣青年也前來江蘇學習、就業、創業。

「法治具有固根本、穩預期、利長遠的作用。」江蘇省人民代表大會常務委員會副主任馬秋林認為，條例的施行推動了惠台利民政策落實落細，解決了在蘇台胞關心的堵點難點問題，有助於引導蘇台兩地交流合作從經濟領域向文化、社會等領域深化拓展。