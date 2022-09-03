出去遊玩時一定要注意安全，若不慎受傷即便是小小傷口也切勿輕忽，主播岑永康在節目中透露去金門旅行後，兒子出現發燒等感冒症狀，最後竟是罹患蜂窩性組織炎，手更是腫到要皮綻肉開，當時醫師評估最壞情況有可能要截肢。

岑永康日前上節目《醫師好辣》時，透露兒子罹患蜂窩性組織炎險截肢的始末，他表示多年前全家人去金門旅行，當時十歲的兒子在沙灘上東摸西摸，未料回到台北之後，竟出現發燒、肌肉痠痛等感冒症狀，原本去診所就醫想說吃個藥就好，沒想到卻反覆發燒，結果吃完9天的藥再度就醫時，醫師驚覺狀況不對，便要求他們前往大醫院檢查。

沒想到大醫院檢查時，手竟開始發燙甚至腫到幾乎皮綻肉開，醫師判斷應該是蜂窩性組織炎，要求即刻住院，並進行減壓手術，岑永康解釋減壓手術就是在手上劃兩刀把肉切開，以免腫到直接爆掉，由於深及見骨，讓他看了相當不捨，此外，醫師也請他做好最嚴重將截肢的心理準備，這讓岑永康無奈表示：「早上去診所是看感冒，到傍晚你跟我講要截肢，我怎麼接受」。

岑永康透露兒子住院後每天都要進行清創，醫師詢問旅遊史及接觸狀況後，推測兒子愛咬指甲在手指上留下傷口，因此在海邊亂摸時感染到類似海洋弧菌般的細菌，最後發展成壞死性筋膜炎，不過慶幸的是打14天抗生素保住手沒有截肢，雖然留下2條傷疤，但已經是不幸中的大幸。