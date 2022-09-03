「小旋風」林志穎今年7月開特斯拉在桃園時發生嚴重車禍，林志穎住院後關於病況眾說紛紜，上月底他才親自發文，證實已經返家休養，但對於病況並未多說。昨(2日)太太陳若儀曬出近照，分享帶兩個孩子游泳，「一切都會越來越好」，可見她終於鬆口氣，暫時放下照顧老公工作，推測林志穎的恢復狀況應該不錯。

47歲林志穎1個多月前驚傳開車時自撞橋墩，幸好見義勇為民眾及時將他從車頭起火的車內救出，才讓他免於火吻，之後他被送往林口長庚治療，一度傳出病情惡化，需要以鼻胃管灌流質食物，但院長陳建宗否認，強調林志穎恢復狀況良好，可以自行飲食，而林志穎的太太更是多日來都陪在醫院，哥哥林志杰被問到弟弟病況時，表示林志穎的事還是交由林志鑫統一說明，現在都是弟妹不眠不休照顧林志穎。

陳若儀分享近況。（圖／翻攝自kellymermaidchen IG）

上月26日，林志穎親自在社群網站報平安，除了證實已經返家休養，更再次感謝救他和兒子的恩人，「有關身體的狀況也在長庚專業的醫療照護下順利完成相關程序，只是還需要時間復健及休養」，希望外界多給空間讓他靜養，並預告未來會再次回到工作崗位，請網友不要隨便聽信謠言。

而陳若儀在老公返家後，第一時間寫下：「終於等到小志回家的這一刻，看著三個孩子陪伴在他身邊，終於可以讓自己安心許多」，昨她再度分享近況，曬出帶兩個孩子游泳的照片，說：「開學前一天帶孩子們游泳，一切都會越來越好」，照片中可見疑是林志穎豪宅的露天泳池一隅，網友也打氣說：「大難已過後福將至」、「加油，辛苦了！」、「看到妳的po文我很開心，期待你們回復正常生活」、「加油！辛苦妳了，期待快點看到全家福」。