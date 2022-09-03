長照機構平常活動及互動的情形。（南投縣政府提供）

一位草屯鎮獨居的陳伯伯中風生病，女兒居住外地工作無法返家照顧，特聘外籍看護工協助照顧；未料某日外看無故失聯，照顧人力無法立即銜接，陳伯伯的女兒只好暫時放下工作請假返家照顧，在照顧與經濟雙重壓力負荷過大睡眠不佳。衛生局強調，可多加利用長期照顧網路線上申請服務。

衛生局指出，為滿足聘僱外看家庭多元長照服務需求，聘有外籍看護的被照顧者，經南投長期照顧管理中心評估為失能等級第2級(含)以上，就可申請專業服務、交通接送、輔具服務、居家無障礙環境改善服務、喘息服務等；並可透過社區式交通接送服務，參與社區照顧關懷、失智據點或巷弄長照站等活動。

衛生局長陳南松表示，為了解各縣市長照作為，《康健》特針對「資源與人力布建」、「服務現況與成效」、「照顧者支持」、「多元宣導與創新」等4大面向、共21項指標，進行「城市長照力大調查」。

陳南松說，成績揭曉南投縣獲評為非六都第2名，也是全國長照服務涵蓋率最高縣市，其中一項評選指標「照顧者支持」，南投排名非六都第2名，可看出南投重視及瞭解家庭照顧者的壓力，積極提供喘息服務和聘雇外籍看護者長照使用，減輕照顧者負擔。

衛生局強調，符合長照服務給付資格者，在申請外籍看護工過程期間、外籍看護工於聘僱期間逃逸失聯或因故轉出的空窗期，視同名下未聘外籍看護工；可申請包括照顧服務所有長照服務，以紓解外看空窗期間的照顧壓力。

如經評估屬失智但未失能者，亦可使用失智共照中心及失智據點服務；家屬如有照顧者支持服務需求者，也可使用家庭照顧者支持服務據點提供支持服務。