美國聯邦眾議院議長裴洛西日前率團訪台後，解放軍隨即在台灣周邊展開歷來規模最大的軍演，引發兩岸關係高度緊張。對此，「德國之聲」駐台分社主任鄒宗翰日前接受資深媒體人范琪斐訪問時表示，有部分外商都有做撤退準備，他們公司是連緊急聯絡地址、戰爭爆發要怎麼撤退等步驟都有。鄒還補充表示，公司有兩件防彈背心。

前參謀總長李喜明和鄒宗翰日前在youtube頻道《范琪斐的美國時間》接受資深媒體人范琪斐訪問，並談論國防議題。鄒宗翰首先提及，裴洛西訪台，接著中國要軍演，恰巧是裴洛西離開後一天，而軍演最後兩三天都有點意外的，因為沒有宣布停止，一直繼續直到10號才說環台軍演告一段落。鄒被問及，德國之聲有沒有做準備？鄒表示其實不只他們，有部分外商有做撤退準備，很多人很緊張。鄒提及，他們公司連緊急聯絡地址、戰爭爆發要怎麼撤退，還寄了衛星電話給他們，以防網路被切斷。鄒說因為之前有阿富汗、白俄羅斯跟烏克蘭的例子，同事相繼都撤退到德國，因此有那種步驟。他說現在在德國有專門的安全主管就會固定跟他聯繫，關心現在台灣狀況怎樣，應該怎麼做，到最糟的情況底下，是連要離開的親屬都可以填在表單上。范琪斐也提及，前兩天跟澳洲記者聊天，他們也做了類似的東西，至於有沒有發防彈背心？澳洲記者則說總公司說還用不到。鄒則回應說他們公司有發，公司就有兩件防彈背心。

相較於其他人，台灣人是否太不緊張？前參謀總長李喜明則表示，日本的朋友也有跟他說，如果要把家庭帶過去，他們已經準備好幫忙了。至於國內媒體是否沒有關注這一點？李也表示，大家關注的東西不一樣，他認為各有好壞，看待這件事情應該戒慎恐懼也要冷靜謹慎，不要太慌亂但不能無感，無感是很糟糕的事。

李喜明也說台灣面臨的挑戰，第一個就是這種灰色的地帶，就像這樣子壓迫：第二他可能真的侵略：第三國防資源小太多；第四個是台灣可以準備的時間不多了。李喜明最後表示，最後一個最嚴重是沒有危機意識，更何況還存在著意識形態的差異，甚至有國家認同的差異。