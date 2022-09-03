軒嵐諾再增強！氣象局曝影響最鉅時間點 新北等9縣市豪大雨

軒嵐諾颱風今天上午8時在鵝鑾鼻東北東方約420公里的海面上，過去 6 小時颱風向北轉北北西移動，過去3小時軒嵐諾強度稍增強，近中心最大風速為每秒48公尺，暴風圈略為擴大至280公里，目前仍為中度颱風等級，未來環境條件仍有利颱風發展，目前暴風圈正逐漸進入東半部近海，對於宜蘭、新北及基隆將構成威脅，氣象局也已發布海上及陸上颱風警報。

「今天颱風天為離台灣最近的時候」，中央氣象局預報員謝佩芸表示，隨著颱風逐漸接近，颱風及其外圍環流已開始為臺灣帶來顯著雨勢，其中目前雲林至竹苗一帶目前正有一波大雨，中南部也有雨勢出現，北部也是一陣陣雨勢出現，將越來越明顯，預計北部山區並有局部大豪雨發生的機率，中南部山區亦有局部大雨發生的機率，明天白天降雨仍會持續，待下半年颱風遠離後才會趨緩，花東地區則受到地型影響，雖然離颱風較近，但反而要留意高溫。

謝佩芸提及，預計西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有 9 至 11 級強陣風，今天下半天北風會減緩，今天下午起蘭嶼將有 10至12級強陣風，入夜後北台灣及恆春半島增強，尤其是大台北盆地入夜至明天上半天風力會明顯增強；多處浪高已達3公尺、富貴角也觀測到4公尺。

謝佩芸提及，預計颱風北上後到5日為止之後台灣會轉為西南風，但未達西南氣流，可能會為西南部帶來一些陣雨。