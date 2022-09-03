中央氣象局今晨發布軒嵐諾陸上颱風警報，天氣風險公司提供專業分析，颱風暴風圈將在周六晚間至周日上午掃過新北市，新北市長侯友宜今主持工作會報時表示，雖然新北未達停班課標準，但平均風力5到6級、陣風8到9級，已接近停班課標準，「今天晚上就是備戰時刻」，要求各單位嚴加防範。

天氣風險指出，軒嵐諾強度略為增強，移動速度也稍微加快，隨著颱風開始北上接近，新北南側山區、東側山區的降雨可能再增加。預估南側山區日雨量達350毫米；新北沿海一帶，風力有機會達停班課標準。

台大氣候天氣災害研究中心也指出，目前僅新店達到土石流黃色警戒，中央災害應變中心研判三峽、烏來、坪林等地，今晚也會達到黃色警戒。

侯友宜表示，東北角4區預防性停班課，主要是考量颱風可能於短時間內再變強颱，今天傍晚至明天中午風雨最大，也是降雨最多的時候，「氣象局的數據未達停班、停課標準，但風力已接近，請各單位視同停班課標準防範」。