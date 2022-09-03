有「抓堅高手」之稱的謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋，昨日（2）正式登記參選，他針對居住、道安、治安、托育、監督、動保六大面向，分別提出六大政見，包括「投資警消，守護桃園」等，卻讓不少網友驚呼，為何沒有「繼續抓堅」或「踢爆假論文」這一項。

謝克洋昨日在臉書發文表示，他已正式登記參選，而參選最重要的就是政見，針對居住、道安、治安、托育、監督、動保，他已擬定六大政見：

1. 實踐正義，照顧青年。

2. 捍衛行人，還路於民。

3. 投資警消，守護桃園。

4. 托育翻倍，育兒不累。

5. 強力監督，管控預算。

6. 寵物友善，提升動保。

謝克洋強調，對中壢好的事除了要繼續做，更要做到最好，上述政見之後他還會詳細解說，還請各位朋友多多關注與支持。

此文吸引不少網友討論，紛紛給予祝福與打氣，卻也有網友表示：「奇怪！怎麼沒有『繼續抓堅』？」「驚！你不抓堅了喔？」「建議『踢爆假論文』也要列在政見中」、「從抓堅行動認識你，發現你除了會抓堅，該正經的時候也很有架式」、「你以後也要用抓堅的驚人毅力，持續攻堅綠營、捍衛百姓」。