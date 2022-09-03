氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，中颱「軒嵐諾」雖因台灣阻斷部分水氣，但由於颱風向北移動，已脫離被攪翻的冷海水，未來途經的海洋熱含量(OHC)仍有利颱風緩慢增強。最新中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，「軒嵐諾」偏北而行，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，經東海轉東北，通過南韓及對馬海峽一帶。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日至明日白天，「軒嵐諾」離台灣最近，影響最鉅；北部、東北部有明顯降雨，將累積可觀的雨量，雖可紓解北台灣的缺水，但中部以北山區應慎防坍方、落石、土石流等現象；其他地區受影響雖相對較小，也都是有局部陣雨、偶有較大雨勢的天氣。

吳德榮說，今日各地沿海地區、外島、高山皆有強陣風，明日上半天北台還有較強西南風，應特別注意，明下午至晚間、由南而北依序漸緩，仍有局部降雨的機率。今、明各地天氣略轉涼，花、東應注意焚風。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週一(5日)「軒嵐諾」遠離、天氣緩和，仍有局部短暫陣雨的機率，下週二、三(6、7日)東北風南下、水氣增多，北部、東北部明顯降雨，其他地區有局部短暫雨的機率，天氣轉涼，下週四、五(8、9日)多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨，氣溫略升。