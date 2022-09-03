Yahoo奇摩購物中心的童樂繪金飾 1台錢幸運貔貅黃金金條，9月5日當日限時限量9元開搶。（Yahoo奇摩購物中心提供）

一踏入9月就是電商下半年首個大檔「99購物節」開跑的時候，業者也已經為活動祭出暖身優惠，今年Yahoo奇摩購物中心就在99前就主打Acer 15.6吋筆電、1台錢黃金金條、40吋智慧連網顯示器、廚餘機、iPhone 13等9元夯品每日限時搶，11日前全站單日消費滿5000送10％購物金，累積滿千元登記先抽價值萬元的歐遊頭等艙票，累滿3000元登記再抽999黃金。

樂天市場的CH居家生活館掀蓋式火鍋燒烤料理機，原價4980元，特價4580元。（樂天市場提供）

樂天市場的愛買線上購物 飛利浦智慧變頻電磁爐，原價1880元，特價1288元。（樂天市場提供）

Yahoo奇摩超級商城則在11日前推出抗敏除菌清淨機、抗菌微波便當盒等每日限定爆款商品直降9元起，滿9999元抽1000超贈點，還有購衷心會員刷Yahoo聯名卡最高享7%回饋等優惠。樂天市場則在12日早上9點59分前推出「樂天99購物節」，天天祭整點發紅包，每天領5張優惠券，最高可以現省2000元優惠。

momo購物網推出99暖身慶必買夯品，品木宣言靈芝養膚特談組，限時美麗價3600元。（momo購物網提供）

momo購物網推出99暖身慶必買夯品，Pril 植純萃洗碗精2+6囤貨組，限定超值價799元。（momo購物網提供）

momo購物網則於8日前開跑「9.9狂購節」暖身活動，強打百大品牌陣容、全站商品3折、30家銀行最高回饋15%等優惠，還有每天指定8個時段免費搶momo幣、折價券，最高獎項為999元momo幣，同時邀請momo粉絲一同號召親友組隊參與「99萬獎金爭奪戰」，99前可擇一加入momo co戰隊，或是Kiwi戰隊，當晚天個人消費滿2000元，且隊伍總消費金額較高者為獲勝隊伍，將依個人當日於隊伍中的消費占比瓜分獲勝隊伍的66萬總獎金獎金，另一隊伍也可瓜分33萬總獎金。