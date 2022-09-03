PChome 24h購物今年就推出「99嗨購節」，不僅首度與「行走的折扣」藝人李玖哲跨界合作，在「99嗨購節」活動中特別製作多款「玖哲角色卡」，99前每日早上11點於APP蓋版限時曝光，推薦消費者不同優惠訊息，更集結開學用品、3C產品、保健保養及生活用品等推出「99特殺區」，天天祭出尾數9優惠下殺商品，30日前下單指定產品再加碼抽百萬P幣，使用中信ALL ME卡首月消費最高還可享12%回饋。
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