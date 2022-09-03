一所國立大學在職班同學，於2019年10月到某海產店聚餐，大夥酒後情緒高漲玩起「嘴對嘴餵食」遊戲，其中一名葉姓男同學與另名同學互相餵食時，同學小美在一旁拍照，另名同學擔心照片外流出糗，於是與小美在餐廳追逐搶手機，但葉男卻趁隙熊抱小美2次，小美認為葉男舉動噁心，氣得提告性騷擾。高雄高分院審理後，認定葉男性騷擾屬實，依違反《性騷擾防治法》判處拘役50日定讞，可易科罰金。

根據判決書，小美向法官控訴，當天聚餐時原本和葉男不同桌，葉男突然坐到旁邊，指名要餵他吃飯，但是她不予理會，葉男又加碼要求用嘴巴餵他，小美立刻說：「你有老婆、我不想被你老婆告」，之後其他同學就用嘴巴餵葉男，我也和其他人一起拿手機拍。

但是該位同學疑似丹溪照片外流，於是追著小美要搶手機，雙方彼此打鬧，此時葉男突然從背後環抱腰部、腹部，嚇得小美當場說「你不要抓著我」，但葉男又再度環抱她。此舉令小美感到不舒服、噁心、厭惡，覺得遭受不當侵犯，於是提告性騷。

葉男審理時坦承，有用雙手環抱小美的腰、腹部，但否認有性騷擾犯行，辯稱：案發當時，是因為小美在未經同意的狀況下，拍下他與同學間用嘴餵食照片，侵犯肖像權，他才要搶小美手機，因此從後方以雙手環抱小美的腰、腹部，實際上並沒性騷擾小美的意圖。且自己的行為應符合正當防衛、緊急避難、依法不罰之要件。

一審法官，當時有他人已經拿走小美手機，葉男沒必要再以雙手環抱方式搶手機，且當時小美僅拍攝並未上傳照片，難認有侵害葉的肖像權，經在場多位同學指證，因此不採信葉男說詞，葉男犯並未與小美達成和解，因此判刑拘役50日，可易科罰金。但葉男不服上訴，但高雄高分院認為原審認事用法均無違誤，駁回上訴，全案定讞。