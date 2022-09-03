殺人

基隆地檢署

基隆警察二分局

基隆市北寧路2日晚間發生一起殺人案件，年約70餘歲的黃男疑遭鄰居砍傷，經送醫急救宣告不治。鄰居許嫌則是在犯案後駕車逃離，經警方鍥而不捨的追捕後，已於3日凌晨6時，將許嫌緝捕歸案，警方表示，將於訊後，依故意殺人罪移送基隆地檢署偵辦。

據警方初步了解，黃男與許嫌平日就常因居住噪音問題發生嫌隙，2日晚間8時10分許，住在北寧路的黃男在下樓倒垃圾時，遇見許嫌，許嫌不知為何便持刀砍傷黃男，黃男倒地後鮮血大量湧出，經通報警消，將黃男送往基隆長庚醫院急救，仍於2日晚間不治身亡。在此同時，許嫌犯案後便駕車逃逸。

事件發生後，基隆市警局第二分局立刻組成專案小組，除在現場採證外，也循線掌握到凶嫌的身分，並透過調閱附近的監視畫面以車追人，並追查凶器下落。警方除在許嫌家中查扣一把染有血跡的水果刀外，也很迅速地發現許嫌所駕駛的車輛，棄置在基隆碧砂漁港。

警方在碧砂漁港發現許嫌的棄車後，初步判斷許嫌可能試圖跳入海中逃避警方追緝，但因為受颱風影響，海象不佳，且現場光線也不好，便於港邊持續監視。

3日凌晨6時左右，警方展開全面搜尋，果然在碼頭附近的船板下，發現跳入海中躲避警方查緝一夜的許嫌。在海巡署的協助下，將許嫌拉上岸。並在警方的戒護下，送往三軍醫院正榮院區做初步的治療及觀察。經確認許嫌身體狀況無大礙後，已將許嫌送至二分局偵查隊進行偵訊。

警方表示，在偵訊過後，將依故意殺人罪，將許嫌移送至基隆地檢署進一步偵辦。