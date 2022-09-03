新北市長侯友宜防疫成績亮眼，更多次為醫護人員捍衛權益，侯友宜登記參選後，新北護理師護士公會立即成立後援會，力挺侯連任。侯友宜說，這次登記參選連任，就是希望把新北市做好，他最大的對手就是自己，如果能夠為國家、人民多做點事，他會永遠承擔，他只有選擇國家與人民，大家不要忘記「我們國家叫中華民國」。

新北市護理師護士公會日前舉辦第17屆第9次理監事聯席會議，是侯友宜登記參選後的第一個行程，會中護理人員感謝侯友宜從擔任副市長開始，對於新北市護理人員一路關懷相挺，因此成立「新北市護理人員後援會」，與會成員更為侯市長高呼「凍蒜」。

侯友宜表示，自2020年起為了對抗新冠肺炎疫情，新北市護理師護士公會全力配合衛生局，協助新北市政府執行防疫業務，發放口罩、防護衣等防疫物資，也感謝周繡玲理事長，同時號召並帶領退休護理人員成立「新北市護理防疫隊」。

侯友宜說，去年5月中旬疫情爆發時，新北市護理防疫隊在第一時間投入支援醫院發燒篩檢站的採檢任務、疫苗注射還有集中檢疫所，並且在新北市政府居家關懷中心成立後，向居家隔離者進行健康關懷、提供防疫衛生教育及照顧資訊。

「護理師要當侯市長對大的後盾！」公會理事長周繡玲指出，今年疫情嚴峻，新北所有醫院照顧約有8、90萬件確診個案，從篩檢、專責病房、集中檢疫所，每個環節都認真的做，這次理監事會議是今年首度實體會議，恰好遇上侯市長登記參選，這也是侯市長登記後首個行程，護理師會全力支持，讓侯市長順利連任。

侯友宜說，感謝4年前大家給予他鼓勵，面對選舉的挑戰，侯指出，有句話說得非常好「批評別人永遠不會讓自己更好」，他出來選舉最大的目的，就是盡量讓大家團結在一起，不用分你是誰、我是誰，沒有什麼拔樁不拔樁，就是「好好做事」。