日前才剛揭牌的數位發展部，預算編列高達217億元，引起各界質疑。國民黨立委鄭麗文指出，該部預算中有高達1408萬的國外旅費，預計每年出國人天數達到609天，但數位發展部難道沒有數位的方式因應嗎？「真的想不通，不是都有元宇宙部門了，還要親自出國啊！」

鄭麗文昨（2）日在臉書表示，民進黨最著名的第四軍無疑就是網軍，而此問題尚未解決，數位發展部就掛牌成立，但包括聘雇方式、編列預算等問題疑點重重，且預算書中卻沒有任何細項，讓人不禁懷疑「難不成這些也是機密嗎？」

鄭麗文指出，數位發展部編列預算超過200億元，其中國外旅費高達1408萬元，規劃了出國考察、視察及開會共23次，預計每年出國人天數達到609天，平均每天都有1.7人在國外，「不是數位發展部嗎？沒數位方式因應嗎？不能視訊處理業務？還是要這樣200億才花的完？」

「真的想不通，不是都有元宇宙部門了，還要親自出國阿！」鄭麗文提到，目前數位發展部規劃裡，總預算中編制人事費用是2億3000萬，新增169人，平均年薪是176萬，但警政署1.2萬名警察預算僅有245億，平均月薪4.5萬至5.5萬元，讓她感嘆地說「處於更加危險的工作環境中，薪資卻遠遠比不上數位發展部」。

針對外界質疑預算「經費浮濫」，數位發展部部長唐鳳日前則回應指出，數位部依法編列預算，接受立法院監督，絕無「經費浮濫」情形，不管是出國計畫、委辦計畫、捐助計畫，內容與項目都明確列於預算書中，只要完整查閱預算書，就能清楚得知用途。