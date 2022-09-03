勞動部日前召開基本工資審議委員會，明年基本工資確定調漲。總統蔡英文昨(2日)也在臉書分享，「支持年輕朋友，基本工資連續七年調升」，明年基本工資調升至26400元、時薪176元，勞動部報行政院核定後，將自明年元旦生效。對此，不少網友卻在其貼文底下留言轟「恩恩，可是物價漲得比薪水還快欸，痛苦指數十年來新高，怎麼辦？」「不如壓低物價、房價，更有效」、「這調漲幅度趕的上通膨嗎」。

蔡英文在臉書談到，這是任內第七次調升基本工資，我們的目標很簡單，只要我們執政，就要盡全力給年輕人多一分支持，所以我們年年調升基本工資，過去的政府做不到，但是我們做到了。面對全球性的通貨膨脹，政府給大家的照顧只會多，不會少。從增加育兒津貼、長照預算、擴大租屋補助，到調高基本工資等等，我們要當最會照顧人民的政府。

對於基本工資調漲一事，不少網友在蔡英文臉書底下留言「其實調漲基本工資對剛出社會非領時薪的畢業生一點幫助都沒有，反而加劇北漂族的生活壓力...」、「連房價也突破天際了，我可以把加薪幅度還妳，給我十年前的物價好嗎」、「大多數人只要領比基本工資高就調不了薪，但卻要承受物價上漲的痛苦，總統你了解嗎」、「餐館老闆說，員工薪資調漲，所以餐點都調漲」、「薪水調漲有屁用，物價也一直漲」、「薪資調少，造成物價飛漲，不如不調？」