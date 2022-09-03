安南區安中路一處外籍移工宿舍發生移工命案。（讀者提供／程炳章台南傳真）

台南市安南區才發生過殺警奪槍案，3日凌晨1時06分再發生外籍移工喋血命案，安中路4段1處外籍移工宿舍，疑似兩3名移工打架，其中2人從1樓持刀到2樓，殺害30歲的越南籍移工潘姓男子，警方正埋伏逮人中。