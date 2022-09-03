台南又傳命案！外籍移工宿舍鬥毆濺血 1男慘遭砍死 09:452022/09/03 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南又傳命案！外籍移工宿舍鬥毆濺血 1男慘遭砍死。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安南區安中路一處外籍移工宿舍發生移工命案。（讀者提供／程炳章台南傳真） 台南市安南區才發生過殺警奪槍案，3日凌晨1時06分再發生外籍移工喋血命案，安中路4段1處外籍移工宿舍，疑似兩3名移工打架，其中2人從1樓持刀到2樓，殺害30歲的越南籍移工潘姓男子，警方正埋伏逮人中。 北市東區酒店命案！酒客包廂內鬥毆遭砍 下樓突昏迷送醫不治 基隆殺人兇手抓到了！藏浮動碼頭下「泡水整夜」 上岸想溜遭逮 桃園2死血案殺機曝光！疑詐團內鬨還被出賣 幹部爆頭槍決車手 #台南命案 #外籍移工 #砍死 #移工鬥毆 #持刀砍殺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市東區酒店命案！酒客包廂內鬥毆遭砍 下樓突昏迷送醫不治 09:162022/09/03 社會 中颱逼近台南市災變中心3級開設 水利局啟動防汛 16:532022/09/02 生活 桃園2死槍殺驗屍出爐 殺手疑「回報任務完成」 16:192022/09/02 社會 臺鹽在2022台南品味週端上好康 19:552022/09/02 財經 台南市長參選人再添1人 平民律師吳炳輝完成登記 10:362022/09/02 政治 《食品股》臺鹽參展台南品味周 門市同祭優惠 17:422022/09/02 財經 桃園驚爆行刑槍擊慘案！2男頭部中彈慘死出租套房 07:392022/09/02 社會 桃園2死槍擊血案 殺手均「1槍爆頭」 疑毒品黑吃黑 10:052022/09/02 社會 民進黨南市第一選區 劉米山獲提名 04:102022/09/02 地方新聞 水牛伯推銷台南文旦 自嘲從小種田有牛性 11:112022/09/02 政治 比非法移工還早上工 台南專勤隊拂曉出擊逮20人 15:592022/09/02 社會 台南品味週 五大主題競技 04:102022/09/03 財經要聞 宮廟猶如博物館 台南首推「宮廟博物館」認證 18:232022/09/02 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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