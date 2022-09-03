前立法院長、現任國學書院董事長的王金平，以讚頌委員會榮譽主委的身分，參加淨空老和尚圓寂荼毗大典。（洪榮志攝）

淨宗一代尊宿淨空老和尚圓寂荼毗大典今天上午在台南市極樂寺舉行，因信眾遍布全球，典禮除全程直播外，還有來自各地的3000信眾到場送別，場面盛大、莊嚴隆重。市長黃偉哲特別頒贈淨空老和尚「卓越市民狀」，前立法院長王金平、國民黨台南市長參選人謝龍介等人也前來拈香致意，典禮結束後再起龕到白河大仙寺舉行荼毗法儀。

黃偉哲致詞表示，今天他除了代表台南市185萬名市民朋友，頒贈淨空法師「卓越市民狀」之外，淨空師也是他個人的導師，在12年前與淨空師父在電視節目中結緣。淨空師父對他的諄諄教誨，讓他深深感佩，這12年來不管擔任立法委員或擔任市長為市民服務，無時無刻都遵秉著淨空師父的教誨，為百姓謀取福利，為城市進步而努力。

黃偉哲還說，淨空師父的德澤、教化深植人心，希望讓這個城市更美好，也希望讓台灣更美好，更希望全世界消弭戰爭，向大同世界更邁進一步。

現任國學書院董事長的王金平，也以讚頌委員會榮譽主委的身分指出，淨空法師從極樂世界來，如今又回到極樂世界去，他一生的行誼，令人感念。王金平還提到，國學書院也是在淨空法師的鼓勵下創辦，這亦是他弘法的一部分。

淨空老和尚於7月26日凌晨2點圓寂，享耆壽96歲。他長年在電視弘法，經常以深入淺出的方式，開示佛陀教育的真實義，信眾滿天下，曾受邀於聯合國教科文組織協助推動宗教團結與世界和平，2005年更獲澳大利亞最高榮譽騎士勳章。

今天的圓寂荼毗大典被定位家祭活動，極樂寺預定9月22日在台北林口體育館舉行的讚頌大典，則被定位公祭活動。