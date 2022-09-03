洋基賈吉本季前50支全壘打。（MLB臉書）

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季正在追逐美聯61轟的「馬里斯障礙」，此時在美媒《紐約郵報》的作家之間出現兩種相反的觀點，一派認為61轟才是真正純淨的的全壘打紀錄，因為邦茲（Barry Bonds）、馬奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）3人都有禁藥問題，他們在國聯超越61轟的紀錄也就不能算數。

回首過往，馬奎爾本人亦是懊悔不已，他在4年前的一次訪談中說：「我很了解我自己，我生來就是全壘打製造機，很不幸我使用藥物，我很後悔，因為我根本不需要那些東西。」

另一派則認為，大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）如果沒有正式排除邦茲的紀錄，那麼全壘打紀錄就仍然是73*轟，即使是必須打上星號的73號。其實這之間還曾有過另一個爭議，貝比魯斯（Babe Ruth）「單季60轟」的時候，例行賽只有154場，後來才增加到162場。現在一般認定馬里斯（Roger Maris）的單季61轟紀錄，其實當年也被打上星號，因為馬里斯是在162場例行賽才破紀錄。

洋基傳奇球星米奇曼托（Mickey Mantle）曾說：「魯斯用154場創下紀錄，那麼我們就該用相同的場次去破紀錄。如果我是在第155場才破紀錄，那我寧可不要這個紀錄。」馬里斯在1961年突破60轟紀錄，然而他的紀錄被打上星號長達30年，到了1991年才由當時的聯盟總裁費文森（Fay Vincent）宣布認可為正式紀錄。因此邦茲與馬里斯究竟誰是紀錄保持人，這之間仍有很大的討論空間。