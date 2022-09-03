偷看謎片發現主角是認識的人超尷尬，一名女網友表示，哥哥和女友穩定交往了3年，也已經帶回家給爸媽認識，但她某天在看謎片的時候，發現影片的女主角似乎是哥哥的女友，但仔細觀察影片中的細節，卻無法辨識男生是不是她的哥哥，讓她很擔心哥哥被綠了，也不知道要怎麼開口提醒哥哥。貼文引起網友熱議。

一名女網友在網路論壇Zuvio上分享，她和哥哥的感情很好，而哥哥在家算是乖乖牌，學歷高又長得帥，因此女人緣很好，交過一大堆女朋友，但這麼多人裡面，卻只有把一個女生帶回家介紹給爸媽認識，而那位女生也就是哥哥的現任女友。

女網友指出，哥哥與現任女友已經交往了3年左右，他女友每一次來家裡都穿的超級火辣，驚人的好身材讓她看了很羨慕。結果昨天她上色情網站看片，竟然發現一個女生長得很面熟，來回仔細看了幾遍，發現那不就是哥哥的女朋友嗎？讓她當場傻眼。

女網友表示，仔細看了那部片的背景，發現那根本就不是哥哥的床，接著仔細端詳了謎片男主的身材，但真的看不出來是不是哥哥，而影片又找不到其他線索，也無法聽到男主的聲音，讓她很猶豫要不要告訴哥哥，因為她很怕哥哥被女友戴綠帽，但又擔心影片的主角就是哥哥，雖然她覺得哥哥應不至於把跟女友的性愛影片PO上網。

貼文引起網友討論，不少建議可以想個隱晦一點的方式來提醒、詢問哥哥，例如說，傳訊息直接問有沒有傳過類似影片到網路上，又或者是可以開匿名的假帳號私訊影片給哥哥看，然後觀察反應。「開個匿名帳號傳給你哥鑑賞」、「建議問一下哥，說你們有沒有上傳私密影片去網路。」