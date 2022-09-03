正妹網紅語謙（陳語謙）過去參加節目《大學生了沒》出道，因講話語速慢走紅，過去更因為打工美照被起底，讓網友封她為「最正牛肉麵妹」，之後她加入「反骨男孩」人氣翻漲，過去沒正式承認有男友的她，昨(2日)自曝被求婚了，可見「反骨男孩」成員齊聚一堂，男友Tim單膝下跪獻出求婚戒，氣氛感人溫馨。

26歲的語謙因說話速度慢，先前上節目常被調侃：「是不是有樹懶的基因」，因說話常不超過3個字，也使其變成她的特色，被網友封為空靈系天使網紅，而她加入反骨男孩後也開了個人頻道「小廢物語謙」，勇於嘗試各種題材的影片，人氣逐漸升高。

語謙被男友Tim求婚成功。（圖／翻攝自cyc.85 IG）

氣質有如鄰家女孩的語謙過去穿著極為保守，去年聖誕節她突然大解放，分享穿著低胸聖誕裝的美照，曬出事業線和半球，讓粉絲都暴動喊：「不准給我這麼性感」。而2020年她上反骨男孩頻道「IG提問大挑戰，你敢問我就敢答」，被問到是否有交往對象？她則沒有正面回應，僅秀出一個眼神，要大家「自行體會」。

好友曬出和一對準新人合影。（圖／翻攝自cyc.85 IG）

昨語謙在IG限時動態轉發多則影片，可見她在男友Tim的精心策畫下被正式求婚，蕾菈、艾瑞絲、酷炫、孫生、琳妲等人都到場，Tim當著眾人的面表示：「我要先說聲抱歉，我不會唱歌，也沒有才藝 ，我把我想對語謙說的話寫在紙上。」接著說出求婚宣言，語謙開心答應，蕾菈曬出合照說：「恭喜我們最善良單純的語謙幸福快樂，終於看見妳被求婚了，太感動了，希望你們能天天開心天天幸福」。

語謙曬出戴鑽戒照片。（圖／翻攝自cyc.85 IG）

另有朋友曬出合照說：「恭喜姐（偷偷交往其實有點明顯）」，語謙回：「沒有偷偷啦，一直都明顯的哈哈哈」，語謙之後曬出和未婚夫手上被套牢的甜蜜照片，說：「感謝親朋好友們百忙之中抽空前來」，Tim也在IG寫下：「幸福到睡不著的一個晚上，謝謝所有來支持我們的人」。