軒嵐諾颱風來襲，台北市交通局宣布，因應疏散門關閉，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自9月3日12時起開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，包含教育局指定學校（含台北農產運銷股份有限公司第二批發市場）亦開放停車，同時暫停全市路邊停車格收費。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；只是法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

交通局指出，未來恢復紅黃線禁止停車管制及路邊停車格位收費之時，將另行發布訊息通知，請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。如有其他相關問題，請來電洽詢(查詢專線：02-27590666轉6402、6403、6415)。