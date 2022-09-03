職人（Shokunin）一詞，是日本人對擁有專業技術的工匠、師傅的稱呼，而職人精神則代表「一輩子在某個領域堅持做好一件事，並做到極致達到如火純青的水準」，而在台灣也有一群人承載著歷史文化與技術傳承使命，默默堅守著職人精神，累積台灣文化軟實力。

三峽藍染文化式微 靠當地社區組織重返昔日光榮

職人文化代表的是一種精神，以三鶯地區為例，由於三峽與鶯歌鄰近，以前台灣有句諺語「鶯歌燒碗盤，三峽出鱸鰻」，一語道盡了這兩個地方的特色名產，其中鱸鰻是指三峽人民團結強悍之意，在過去三峡可是台灣經濟發展重鎮，因地形多山坡、雨水豐沛、氣候溫暖，山區大量種植了大菁及馬藍，形成獨有的藍染文化，也讓藍染成為台灣傳統的染布技術之一。

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由於藍染會因為技法與浸染時間的不同，染出來的布料都是獨一無二的，世上絕找不到第二塊相同花色出來，因此，以前先民都會利用三角湧溪、淡水河的河運，把染好的布料運到艋舺，然後再銷往中國，在當時為三峽帶來無限商機，現在在三峽民權街上，還能看見「林茂興染坊」、「陳恒芳染坊」、「林元吉染坊」、「元芳號染房」、「金聯春」、「林榮祥染坊」等染坊門市，從中一探染布職人們曾在三峽輝煌過的歷史。

不過後來隨著合成化學染劑的上市，染布業漸漸式微，直到近幾年才在當地社區組織的努力復興下，逐漸找回屬於此地的藍染風華，有不少藍染老師都是在地社區媽媽或退休人士擔任，民眾來到三峽除了可以到藍染工坊、藍染遊客中心DIY體驗藍染、聽藍染歷史文化、購買藍染商品外，三峽每年也都會固定舉辦「三峽藍染節」，邀你一同感受藍染的風情與魅力。

新北市三鶯文創計畫 傳承多元新美學

傳統文化保存端靠民間職人努力是不夠的，新北市啟動「三鶯文創計畫」，將結合鶯歌火車站、陶瓷博物館及陶瓷老街等核心區域，預計2030年要把鶯歌打造成「鶯歌藝術城」，盼能傳承更多元的新美學，並活络地方旅遊。

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此計畫希望民眾能在陶藝文化重鎮鶯歌裡，登「山」健行、沿「水」觀景、賞「陶」感古，領略鶯歌的山水陶「藝」，因此與在地藝文特色串聯，結合興建中的捷運三鶯線、新北市美術館，可望讓三鶯地區成為北部重要的藝術觀光重鎮。

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推動陶藝文化不餘遺力 鶯歌陶瓷博物館

其中「鶯歌陶瓷博物館」是全台第一座以陶瓷為主題設立的博物館，走一趟陶博館就能認識整個鶯歌陶瓷發展歷史，近年甚至運用3D建模技術，將館中珍藏的陶藝品打造3D環物景象，民眾只要滑動手機螢幕，就能切換不同角度欣賞，在疫情不能出門的狀態下，也能隨時一窺陶藝之美。

而且為了推動台灣陶藝文化，鶯歌陶博館也常透過國際交流、締結姊妹館等方式，讓台灣的陶藝文化能被外國所知，另外為了鼓勵台灣陶藝家創作，新北市政府也特別舉辦「台灣陶藝獎」，今年已進入第三屆，作品皆在鶯歌陶瓷博物館三樓特展室展出。

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新北市美術館也選鶯歌落腳

另外，預計2022年底完工的「新北市美術館」也是選在鶯歌落腳，美術館是由建築大師姚仁喜設計，以清水模方式融入鶯歌常見的蘆葦，營造出那仙氣夢幻的美感，整體規劃地下3層、地上8層，將以「全民美術館」為宗旨，透過與藝術家交流合作，逐漸累積美術館在地能動力。

除了「紅色陶寶—三鶯文化」，新北市還有其他美學廊帶也深藏許多在地職人，包括「藍天海岸—古蹟文化」、「綠色山林—茶山文化」及「黃金山城—礦業文化」，若還想要了解更多新北職人魂，可別錯過永續職人魂深度專題報導。

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