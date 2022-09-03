2022年已接近尾聲，相信不少人一定都還在期待真愛的降臨，而雖然已經到了下半年，不過大家千萬別灰心，今天就要為大家揭曉2022下半年「桃花運大開」的3個星座，此3星座的朋友們將有很大的機會在下半年遇見自己的理想伴侶，並拋開過去所有的爛桃花，獲得一段甜蜜又浪漫的戀愛，大家一起看看有那些星座上榜吧！

⭐天秤座

天秤座鼓起勇氣迎接好桃花。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座的朋友們在下半年除了有機會遇到理想伴侶外，且還有非常難得的婚姻運勢會降臨身側，若是有想步入婚姻和家庭的天秤座們，可要好好把握好桃花來臨的機會，而這裡也建議天秤座的大家，面對下半年來勢洶洶的桃花運，你們要將自己的心放開，並鼓起勇氣的接納這來之不易的緣分，搞不好對方就是和你相伴一身的人唷！

⭐射手座

射手座魅力大開吸引正緣接近。(圖/翻攝自觸mii)

射手座的朋友們在下半年將魅力爆棚，因此獲得不少異性的關注，而在九月分更是會有人向射手座們告白， 你們在此時的氣場超強，且加上桃花運的幫助，整個人就像一顆發光體一樣吸引著身邊眾人，如此高調但又正向的魅力也會幫助你們找到自己的正緣，建議射手座的大家在下半年可以多外出社交，放開心胸交友更容易找到理想伴侶。

⭐金牛座

金牛座將清除內心不適合的人。(圖/翻攝自觸mii)

金牛座的朋友們在上半年或許剛經歷過感情風暴，此時的你們正在經歷一個轉換的時期，並且非常積極地想要清除心中那位不適合的對象，金牛座們明白要將重心放回自己身上，如此才能有辦法接納下一個人，建議你們可以多培養自己的興趣，在讓自己越來越好的過程中，就會有不錯的對象被你們吸引，並發起追求攻勢的唷！